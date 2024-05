Algerien schlägt UN-Resolution zur "Beendigung des Tötens in Rafah" vor

5.06 Uhr: Algerien legt dem UN-Sicherheitsrat einen neuen Resolutionsentwurf vor, der einen Waffenstillstand im Gazastreifen, die Freilassung aller von der Hamas festgehaltenen Geiseln und vor allem ein sofortiges Ende der israelischen Militäroffensive in Rafah fordert. Ziel sei es, "das Töten in Rafah zu beenden", sagt der algerische UN-Botschafter Amar Bendjama nach einer geschlossenen Sitzung des 15-köpfigen Sicherheitsrates. Der algerische Entwurf, der Reuters vorliegt, verwendet die bislang schärfste Formulierung des Sicherheitsrats: Er "beschließt, dass Israel, die Besatzungsmacht, seine Militäroffensive und alle anderen Aktionen in Rafah sofort einstellt". Diplomaten zufolge könnte über den Entwurf in den nächsten Tagen abgestimmt werden.

USA: "Große Rafah-Operation" wäre mögliche Wende in Israel-Politik

0.44 Uhr: Das US-Präsidialamt präzisiert, was es unter einer "großen israelischen Bodenoperation" in Rafah versteht, die zu einer Änderung der US-Politik gegenüber Israel führen könnte. "Wir haben nicht gesehen, dass sie in Rafah einmarschiert sind – wir haben nicht gesehen, dass sie mit großen Einheiten, einer großen Anzahl von Truppen in Kolonnen und Formationen in einer Art koordiniertem Manöver gegen mehrere Bodenziele vorgegangen sind. Das wäre eine große Bodenoperation. Das haben wir nicht gesehen", sagt der Sprecher für nationale Sicherheit im Weißen Haus, John Kirby, auf einer Pressekonferenz. Das israelische Vorgehen in Rafah habe diese Stufe noch nicht erreicht. Die Regierung um US-Präsident Joe Biden hat Israel wiederholt vor einer groß angelegten Militäroffensive in Rafah gewarnt.

Dienstag, 28. Mai 2024

"Islamischer Dschihad" veröffentlicht weiteres Video von israelischer Geisel

17.43 Uhr: Die Terrororganisation "Palästinensischer Islamischer Dschihad" (PIJ) hat ein Video eines aus Israel entführten Mannes veröffentlicht. Es war zunächst unklar, wann der rund 30-sekündige Clip aufgenommen wurde. Der junge Mann kündigt darin an, in den kommenden Tagen die "ganze Wahrheit" darüber zu berichten, was mit ihm und den anderen Geiseln im Gazastreifen geschehen sei. Unter welchen Umständen das Video entstanden ist und ob der Mann unter Druck und Drohungen sprach, war zunächst ebenfalls unklar.

Israelischen Medien zufolge wurde der 28-Jährige zusammen mit seiner Mutter, Großmutter und seiner Freundin am 7. Oktober aus dem Kibbuz Nir Oz entführt. Die drei Frauen wurden im Rahmen eines Deals zwischen der israelischen Regierung und der Hamas Ende November freigelassen. Der Vater des Mannes wurde Medien zufolge bei dem Massaker am 7. Oktober getötet. Dabei verschleppten Terroristen mehr als 250 Geiseln in den Gazastreifen.