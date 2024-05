An der ägyptischen Grenze kam es zu einem Schusswechsel. Deutschland stockt seine humanitäre Hilfe für Gaza auf. Mehr Informationen im Newsblog.

Netanjahu: Angriff auf Rafah war "tragischer Fehler"

18.23 Uhr: Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu spricht nach dem Angriff israelischer Streitkräfte auf Rafah am Sonntagabend von einem "tragischen Fehler". In einer Rede vor dem israelischen Parlament erklärt Netanjahu, der Vorfall solle untersucht werden.

Bei dem Luftschlag auf ein Flüchtlingslager am Sonntagabend waren nach palästinensischen Angaben mindestens 45 Menschen getötet worden, einige verbrannten bei lebendigem Leib. Israel hatte zuvor erklärt, der Angriff habe nicht die humanitäre Zone für Geflüchtete in der Stadt Rafah getroffen.

Deutsches Urteil soll Terroreinstufung von iranischen Revolutionsgarden ermöglichen

17.57 Uhr: Mehrere EU-Staaten, darunter auch Deutschland, wollen die iranischen Revolutionsgarden auf Grundlage eines Urteils des Oberlandesgerichts Düsseldorf als Terrororganisation einstufen lassen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montag am Rande eines EU-Außenministertreffens in Brüssel.

Israel: Luftangriff in Rafah nicht in humanitärer Zone

17.55 Uhr: Israels Armee hat Berichte zurückgewiesen, wonach es sich bei dem am Sonntagabend bei einem Luftangriff in Rafah getroffenen Gebiet um die ausgewiesene humanitäre Zone Al-Mawasi handelt. "Im Widerspruch zu den Lügen und Fehlinformationen der Hamas fand der Angriff nicht in der humanitären Zone statt", teilt Israels Militär mit.

Die Armee hat eigenen Angaben zufolge vor dem Luftangriff im Süden des Gazastreifens Vorkehrungen getroffen, um das Risiko für Zivilisten zu verringern. So sei etwa präzise Munition eingesetzt und das Gebiet aus der Luft überwacht worden. Israel habe zudem auch nachrichtendienstliche Informationen vor dem Angriff eingeholt. "Auf Grundlage dieser Maßnahmen wurde davon ausgegangen, dass keine Schäden für unbeteiligte Zivilisten zu erwarten sind", so das Militär weiter. Die Armee "bedauert jeglichen Schaden, der unbeteiligten Zivilisten während des Kampfes zugefügt wurde". Der Vorfall werde untersucht.

Nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde wurden bei dem Angriff am Sonntagabend mindestens 45 Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt. Die meisten der Toten seien Frauen und Minderjährige. Der Palästinensische Rote Halbmond hatte mitgeteilt, bei dem getroffenen Gebiet handle es sich um eine der ausgewiesenen humanitären Zonen für jene Menschen, die wegen des Kriegs zur Evakuierung gezwungen gewesen seien. In Al-Mawasi haben etliche Binnenflüchtlinge auf Anweisung der Armee Schutz gesucht. Alle Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Hamas setzt Verhandlungen um Waffenruhe aus

16.28 Uhr: Wegen des tödlichen israelischen Luftangriffs in Rafah setzt die islamistische Palästinenserorganisation Hamas ihre Teilnahme an den Verhandlungen über eine Waffenruhe vorerst aus. Dies teilten Hamas-Repräsentanten der Deutschen Presse-Agentur mit. Bei dem israelischen Angriff am Sonntagabend waren nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde mindestens 45 Palästinenser getötet worden, unter ihnen viele Frauen und Kinder. Nach israelischen Angaben galt der Angriff zwei ranghohen Hamas-Mitgliedern.

Die indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas, bei denen Ägypten, Katar und die USA vermitteln, waren zuletzt nach mehrtägigen Gesprächen in Kairo und Doha in eine Sackgasse geraten. Medienberichten zufolge sollten sie in dieser Woche "auf der Basis neuer Vorschläge" wieder aufgenommen werden. Das hätten die Unterhändler der USA, Israels und Katars am Freitag in Paris besprochen, hieß es.

Ägypten bestätigt: Soldat bei Schusswechsel mit israelischer Armee getötet