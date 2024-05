Aktualisiert am 30.05.2024 - 04:13 Uhr

Israel soll nicht nur öffentlich Kritik am Internationalen Strafgerichtshof üben. Dessen Mitarbeiter sollen von Geheimdiensten unter Druck gesetzt worden sein.

Die Warnung des Anklägers am Internationalen Strafgerichtshof (ICC) war deutlich: "Ich bestehe darauf, dass alle Versuche, die Beamten dieses Gerichts zu behindern, einzuschüchtern oder in unzulässiger Weise zu beeinflussen, unverzüglich einzustellen sind", sagte Karim Khan, als er vor wenigen Tagen einen Haftbefehl gegen israelische Politiker und Hamas-Führer ankündigte.

Zwar nannte er keine Namen, wer ihn da einschüchtern wolle. Doch eine Recherche des britischen "Guardian" und des israelischen Magazins "+972" gibt jetzt deutliche Hinweise darauf, dass die Aussage Richtung Israel ging. Demnach habe Israel seit Jahren einen "geheimen Krieg" gegen den Gerichtshof geführt. Israelische Geheimdienste hätten den Strafgerichtshof in Den Haag nicht nur ausspioniert, sondern auch Druck ausgeübt und Mitarbeiter bedroht.

Anklagen gegen Israel und Hamas

Dem Bericht nach seien Dokumente, E-Mails und Gespräche von Ankläger Karim Khan und seiner Vorgängerin Fatou Bensouda in die Hände Israels gelangt. Auch in den vergangenen Monaten hätten Israels Spione gelauscht und gelesen. Regierungschef Benjamin Netanjahu habe so schon frühzeitig erfahren, dass gegen ihn ermittelt werde und wie der Stand der Ermittlungen sei.