Israel: Bislang 300 Extremisten in Rafah getötet

15.18 Uhr: Die israelischen Streitkräfte haben nach Regierungsangaben seit Beginn der Operation in Rafah im Süden des Gazastreifens am 6. Mai rund 300 palästinensische Extremisten getötet. Das gibt Regierungssprecher David Mencer in Jerusalem bekannt. Nach Angaben von Medizinern im Gazastreifen kamen bei einem israelischen Luftangriff in Rafah am Morgen mindestens zwölf Palästinenser ums Leben.