Israel: Hisbollah bringt uns "an den Rand einer Eskalation"

0.15 Uhr: Die radikal-islamische Hisbollah riskiert nach Darstellung der israelischen Armee mit ihren Angriffen über die Grenze zum Libanon hinweg eine gefährliche Eskalation. "Die zunehmende Aggression der Hisbollah bringt uns an den Rand einer Eskalation, die verheerende Folgen für den Libanon und die gesamte Region haben könnte", sagt ein Militärsprecher in einer auf Englisch verfassten Erklärung per Video. Israel werde die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um seine Zivilisten zu schützen. Zuletzt verstärkte die vom Iran unterstützte Hisbollah ihre Raketenangriffe, nachdem Israel einen ihrer Kommandeure getötet hatte.

Sonntag, 16. Juni 2024

Kritik in Israel an Kampfpause entlang humanitärer Route in Gaza

14.08 Uhr: Eine vom Militär erklärte "taktische Pause" bei Kämpfen entlang einer Route für humanitäre Hilfsgüter im Gazastreifen ist in Israel auf Kritik rechtsextremer Politiker gestoßen. Polizeiminister Itamar Ben-Gvir schreibt auf X, wer diese Entscheidung getroffen habe, "während unsere besten Soldaten im Kampf fallen", sei "ein Narr und Dummkopf, der nicht auf seinem Posten bleiben darf". Finanzminister Bezalel Smotrich schreibt: "Die humanitäre Hilfe, die weiter an die Hamas gelangt, belässt sie an der Macht und droht, unsere Erfolge im Krieg zunichtezumachen.".

Israel: Tägliche "taktische Pause" im Süden Gazas

6.33 Uhr: Das israelische Militär hat angekündigt, täglich eine "taktische Pause der militärischen Aktivitäten" in Gebieten im Süden des Gazastreifens einzulegen. Das berichtet unter anderem die "Times of Israel". Die Pause sei ein weiterer Schritt, um mehr humanitäre Hilfe zu ermöglichen, wie das Militär mitteilte. Sie soll den Angaben zufolge jeden Tag zwischen 8 und 19 Uhr rund um eine Straße vom Grenzübergang Kerem Shalom in Richtung der Stadt Chan Junis führen. Das Militär teilte mit, bereits am Samstag damit begonnen zu haben.

Auf Notruf nicht reagiert: US-Kommando macht Iran Vorwürfe

3.10 Uhr: Das United States Central Command (CENTCOM) hat dem Iran vorgeworfen, Notrufe des unter palauischer Flagge fahrenden und in ukrainischem Besitz befindlichen Massengutfrachters Verbena ignoriert zu haben, nachdem dieser am Donnerstag bei zwei separaten Raketenangriffen der vom Iran unterstützten Huthi getroffen wurde.