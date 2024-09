Netanjahu droht Iran mit hartem Gegenschlag

16.00 Uhr: In einer Botschaft an die "Tyrannen in Teheran" in der UN-Generaldebatte in New York droht der israelische Regierungschef Netanjahu dem Iran mit einem harten Gegenschlag, sollte es zu einem Angriff auf Israel kommen. "Es gibt keinen Ort im Iran, den der lange Arm Israels nicht erreichen kann - und das gilt für den gesamten Nahen Osten", führt er weiter aus.