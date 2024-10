Im Gazastreifen ist ein ranghoher israelischer Offizier getötet worden. Im Süden Libanons macht Israel ganze Orte dem Erdboden gleich. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Israels Botschafter fordert Erklärung von SPD-Politikerin Özoğuz

6.14 Uhr: Israels Botschafter Ron Prosor fordert eine Erklärung der Bundestagsvizepräsidentin Aydan Özoğuz, die einen israelfeindlichen Social-Media-Post zum Gaza-Krieg geteilt hatte. "Frau Özoğuz will ,Brücken in der Gesellschaft´ bauen, aber im Netz macht sie Stimmung gegen den einzigen jüdischen Staat", sagt Prosor der "Bild"-Zeitung. "Es wäre wünschenswert, wenn sie uns allen erklärt, was sie wirklich meint, wenn sie von Zionismus spricht. Nach ihren wiederholten Entgleisungen muss sie jetzt Farbe bekennen."

Die Hamburger SPD-Politikerin hatte einen Beitrag der israelkritischen Organisation "Jewish Voice for Peace" auf Instagram geteilt. Darauf war ein Mann vor einem brennenden Gebäude zu sehen, darüber stand: "Das ist Zionismus". Der ursprüngliche Post von Özoğuz ist mehr abrufbar, wurde aber wie hier auf X dokumentiert:

Netanjahu: Werden alle Kriegsziele erreichen

5.15 Uhr: Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu kündigt nach einem der libanesischen Hisbollah-Miliz zugeschriebenen Drohnenangriff, der laut Regierungsangaben Netanjahu gegolten hatte, weitere Schläge gegen die Feinde des einzigen jüdischen Staats an. "Ich sage dem Iran und seinen Stellvertretern in seiner Achse des Bösen: Jeder, der versucht, den Bürgern Israels zu schaden, wird einen hohen Preis zahlen", sagt Netanjahu. "Israel ist entschlossen, alle seine Kriegsziele zu erreichen und die Sicherheitslage in unserer Region für die kommenden Generationen zu verändern."

Überlebende des Hamas-Angriffs begeht Suizid

0.52 Uhr: Shirel Golan, eine Überlebende des Hamas-Angriffs auf das Nova-Musikfestival, hat sich nach Angaben ihrer Familie an ihrem Geburtstag das Leben genommen. Die 22-Jährige, die den Terroranschlag am 7. Oktober 2023 in der Nähe des Kibbutz Re'im überlebte, litt seit der Hamas-Attacke an einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS). Bei dem Angriff auf das Festival im Süden Israels, wurden zahlreiche Menschen getötet, entführt oder verletzt. Golan, die am Tag ihres Todes 22 Jahre alt wurde, hatte sich in den Monaten nach dem Angriff zunehmend zurückgezogen und war zweimal in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Ihr Bruder Eyal Golan sagte gegenüber hebräischen Medien, dass sie unter Symptomen wie sozialer Distanzierung und Isolation gelitten habe. Er habe sie ermutigt, Hilfe zu suchen, doch seine Schwester habe berichtet, dass sie vom Staat keine Unterstützung erhalten habe. "Wenn der Staat sich um sie gekümmert hätte, wäre das alles nicht passiert", sagte er Eyal Golan laut der Zeitung "Times of Israel".

Das israelische Ministerium für Wohlfahrt und soziale Dienste wies die Vorwürfe zurück. Laut Berichten von "Israel Hayom" und "Ynet News" erklärte das Ministerium, dass Golan bereits vor dem 7. Oktober und auch danach im Sozialsystem erfasst und behandelt worden sei.

Israel nimmt neues Ziel in Visier: die "Bank der Hisbollah"

0.12 Uhr: Das israelische Militär hat nach libanesischen Angaben erneut Vororte von Beirut angegriffen. Auch ein Gebäude in unmittelbarer Nähe des einzigen internationalen Flughafens im Land sei getroffen worden, berichtete NNA. Auf Bildern in sozialen Medien war zu sehen, wie dunkle Rauchwolken vor den Landebahnen südlich von Beirut in den Himmel stiegen.