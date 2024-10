Nach dem Tod von Jahja al-Sinwar: Hamas droht mit Eskalation

Israel hat den Hamas-Chef getötet. Zudem hat die Armee wohl einen Ort im Libanon eingenommen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Hisbollah kündigt neue Phase im Krieg mit Israel an

0.30 Uhr: Die libanesische Hisbollah-Miliz kündigt eine neue Phase im Krieg mit Israel an. In einer Erklärung teilte die Hisbollah mit, es handle sich um eine eskalierende Phase in der Konfrontation mit Israel. Die militärischen Verluste Israels hätten sich seit Beginn des Bodenkriegs im Libanon am 1. Oktober auf 55 Tote und mehr als 500 verwundete Soldaten und Offiziere belaufen.

Netanjahu spricht vom "Anfang vom Ende" des Gaza-Krieges

0.07 Uhr: Die Tötung von Hamas-Chef Jahja Sinwar ist nach Worten des israelischen Regierungschefs Benjamin Netanjahu der "Anfang vom Ende" des Gaza-Krieges. "Jahja Sinwar ist tot. Er wurde in Rafah von den mutigen Soldaten" der israelischen Armee getötet, sagte Netanjahu am späten Donnerstagabend in einer Videobotschaft in englischer Sprache. "Das ist zwar nicht das Ende des Krieges in Gaza, aber der Anfang vom Ende."

Die israelische Armee hatte am Donnerstag den Tod Sinwars bekannt gegeben. Nach Angaben der Armee töteten israelische Soldaten den Hamas-Chef am Mittwoch bei einem Einsatz im südlichen Gazastreifen.

Donnerstag, 17. Oktober

Baerbock: Hamas muss jetzt Geiseln freilassen und Waffen niederlegen

19.34 Uhr: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock fordert die Hamas in einer ersten Reaktion auf, jetzt sofort alle Geiseln freizulassen und die Waffen niederzulegen. Das Leid der Menschen im Gazastreifen müsse endlich aufhören, heißt es in einer Erklärung. Baerbock bezeichnet Sinwar als "brutalen Mörder und Terroristen", der Israel habe vernichten wollen. "Als Drahtzieher des Terrors am 7. Oktober brachte er tausenden Menschen den Tod und unermessliches Leid über eine ganze Region." Weitere internationale Reaktionen auf den Tod Sinwars lesen Sie hier.

Israelischer Außenminister bestätigt Tötung von Hamas-Chef Sinwa

18.44 Uhr: Der Hamas-Anführer Jahja Sinwar ist nach den Worten des israelischen Außenministers Israel Katz tot. "Der Massenmörder Jahja Sinwar, der für das Massaker und die Gräueltaten vom 7. Oktober verantwortlich war, wurde heute von IDF-Soldaten getötet", erklärt Katz. Auch das israelische Militär bestätigt, dass es Sinwar bei einem Einsatz am Mittwoch im Süden des Gazastreifens getötet hat. Lesen Sie hier mehr dazu, wer Sinwar war.

Hamas-Kreise: Hinweis auf Tötung Sinwars bei israelischem Einsatz

18.25 Uhr: In Hamas-Kreisen wird von Hinweisen gesprochen, dass der Anführer der Islamisten, Jahja Sinwar, bei einem israelischen Einsatz getötet worden sei. Eine formelle Stellungnahme der Organisation liegt weiter nicht vor. Die israelische Polizei gibt ihrerseits bekannt, dass forensische Untersuchungen der Zähne und der DNA vorgenommen würden. Nach deren Abschluss werde man bestätigen können, dass es sich bei dem Toten um Sinwar handelt.

Video | Hamas-Führer Sinwar im Gazastreifen getötet Player wird geladen Quelle: reuters

Insider: Israels Kriegskabinett über wahrscheinlichen Tod Sinwars informiert

15.59 Uhr: Hamas-Führer Jahja Sinwar ist nach israelischen Medienberichten bei einem Angriff im Gazastreifen getötet worden. Die Sender Kan und N12 melden unter Berufung auf das israelische Militär, dass Sinwar tot sei. In Regierungskreisen heißt es, das israelische Sicherheitskabinett sei darüber informiert worden, dass der Extremistenführer sehr wahrscheinlich getötet worden sei.

Israelische Armee "prüft" mögliche Tötung von Hamas-Chef Sinwar im Gazastreifen