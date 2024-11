Eine Studentin in Teheran hat mit einem Protest für Aufsehen gesorgt: Sie lief in Unterwäsche vor ihrer Universität herum, bis sie festgenommen wurde.

Eine Iranerin hat mit einem ungewöhnlichen Protest die Behörden des Mullah-Regimes provoziert und wurde kurz festgenommen. Aus Protest gegen die Basidsch-Miliz hatte sie sich in Teheran bis auf die Unterwäsche ausgezogen und lief die Straße entlang. Zuvor war sie offenbar von der zu den Revolutionsgarden gehörenden Miliz belästigt worden, wie Aktivisten in Online-Diensten berichteten. Aus Protest zog sich die an der renommierten Asad-Universität in Teheran studierende Frau vor der Lehranstalt aus und lief in Unterwäsche durch die Straße, wie ein Video zeigt.