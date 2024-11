Die brasilianische Bundespolizei hat eine Anklage des ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro wegen Putschversuchs empfohlen. Nach fast zweijährigen Ermittlungen wird ihm und 36 weiteren Verdächtigen vorgeworfen, sich nach seiner Wahlniederlage im Oktober 2022 in einer kriminellen Vereinigung zusammengeschlossen zu haben, um sich gewaltsam an der Macht zu halten.

Bolsonaro soll auch Staatsgeschenke verkauft haben

Ex-Präsident zeigt sich kämpferisch

Bolsonaro kündigte an, gegen eine Strafverfolgung zu kämpfen. "Der Kampf beginnt beim Generalstaatsanwalt", schrieb er im Onlinedienst X. Er griff zudem Alexandre de Moraes an, Leiter der polizeilichen Ermittlungen, Richter am Obersten Gerichtshof und erklärter Erzfeind des Ex-Präsidenten. Moares "tut alles, was gegen das Gesetz ist", schrieb Bolsonaro.