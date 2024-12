Explosion General stirbt bei Bombenexplosion - Moskau nennt es Terror

Von dpa Aktualisiert am 17.12.2024 - 10:47 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Der russische General Igor Kirillow gehörte zu den bekanntesten Gesichtern des Angriffskrieges gegen die Ukraine. (Quelle: Uncredited/Russian Defense Ministry Press Service/AP/dpa/dpa-bilder)

In Moskau ist ein hochrangiger General bei einer Explosion ums Leben gekommen. Die Ermittler sprechen von einem Verbrechen. Der ukrainische Geheimdienst hatte den Offizier im Visier.

In Moskau ist der prominente General Igor Kirillow bei einem Bombenanschlag vor seinem Wohnhaus ums Leben gekommen. Ermittler stuften die Explosion, bei der auch Kirillows Adjutant starb, als Terroranschlag ein. Die Detonation sei durch einen Sprengsatz verursacht worden, der in einem Elektroroller in der NĂ€he eines Wohnhauses im SĂŒdosten der russischen Hauptstadt versteckt gewesen sei. Das sagte die Sprecherin des nationalen Ermittlungskomitees, Swetlana Petrenko. Der 54-JĂ€hrige gehörte zu den bekanntesten Gesichtern des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine.

Kirillow war Chef der ABC-Abwehrtruppen des Landes und damit zustĂ€ndig fĂŒr den Schutz vor Gefahren durch atomare, biologische und chemische Kampfmittel. Er trat im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine immer wieder öffentlich mit VorwĂŒrfen auf, die USA betrieben in dem Nachbarland etwa geheime Biolabors.

Zudem behauptete Kirillow, der als einer der bedeutendsten Kriegshetzer in Russland galt und auf westlichen Sanktionslisten steht, dass die Ukraine an einer sogenannten schmutzigen Bombe arbeite. Schmutzige Bomben sind Massenvernichtungswaffen mit konventionellen SprengsÀtzen, denen radioaktives Material beigemischt ist.

Auch Kremlchef Wladimir Putin hatte auf Grundlage von Kirillows öffentlich prĂ€sentierten Berichten solche VorwĂŒrfe gegen die Ukraine erhoben. Beweise dafĂŒr gab es keine.

Russlands Chefermittler Alexander Bastrykin ĂŒbernahm die Kontrolle ĂŒber den Fall. Laut russischen Medien soll der Sprengsatz mutmaßlich vom Signal eines Mobiltelefons gezĂŒndet worden sein. Untersucht wĂŒrden nun auch Mobilfunkverbindungen in dem Stadtviertel, hieß es. Zu der Explosion kam es, als Kirillow am Morgen das Haus verließ, um sich zur Arbeit fahren zu lassen, wie die Ermittler mitteilten.

Kiews Geheimdienst SBU erhob VorwĂŒrfe gegen Kirillow

Kiews Geheimdienst SBU hatte am Montag VorwĂŒrfe erhoben, nach denen Kirillow fĂŒr den Einsatz von Chemiewaffen in der Ukraine verantwortlich sei. Dabei ging es um Granaten mit Reiz- oder TrĂ€nengas, aber auch deren Herstellung und Verwendung fĂŒr militĂ€rische Zwecke ist durch internationale Konvention verboten. Russland hat wiederholt erklĂ€rt, seine Chemiewaffen beseitigt zu haben.

Die genauen HintergrĂŒnde des Anschlags waren zunĂ€chst unklar. Laut Sprecherin Petrenko sind Ermittler vor Ort im Einsatz, um das Verbrechen aufzuklĂ€ren. Der Hauseingang, an dem sich die Explosion ereignete, wurde stark beschĂ€digt, wie auf Bildern zu sehen war. Ausgewertet wĂŒrden auch Aufnahmen der in Moskau im öffentlichen Raum verbreiteten VideoĂŒberwachung, hieß es.

Den Ermittlungen zufolge stecken entweder der ukrainische MilitĂ€rgeheimdienst oder der SBU als Auftraggeber hinter dem Attentat, wie die Zeitung "Kommersant" berichtete. Demnach sei der General als Ziel höchstwahrscheinlich wegen seiner Bekanntheit ausgewĂ€hlt worden. Laut der Zeitung wollte sich Kirillow am Dienstag erneut auch vor Journalisten Ă€ußern.

Mehrfach BombenanschlÀge in Russland im Zuge des Krieges

In Russland hatte es bereits in der Vergangenheit im Zuge des Krieges AnschlĂ€ge auf ranghohe MilitĂ€rs und Propagandisten gegeben. Der Machtapparat in Moskau machte dafĂŒr immer wieder ukrainische Geheimdienste verantwortlich.

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, bezeichnete den General als einen "unerschrockenen KĂ€mpfer". So habe Kirillow etwa die Russland angelasteten Chemiewaffenangriffe im BĂŒrgerkrieg Syrien als Provokation der Nato bezeichnet und die - so wörtlich - "todbringende TĂ€tigkeit von amerikanischen Biolabors in der Ukraine" öffentlich gemacht. Im Westen werden solche von Kirillow immer wieder ohne Belege verbreiteten Behauptungen als Teil der russischen Kriegspropaganda zurĂŒckgewiesen.