Putin erklärt sich zu Kompromiss in der Ukraine bereit

Aktualisiert am 19.12.2024 - 12:39 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Putin ist eigenen Angaben nach bereit zu Kompromissen in der Ukraine. (Quelle: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa/dpa-bilder)

Der designierte US-Präsident Trump will Moskau und Kiew an den Verhandlungstisch bringen. Kremlchef Putin gibt sich in einer großen TV-Show dialogbereit.