FPÖ und ÖVP verhandeln - Proteste in Österreich

Aktualisiert am 09.01.2025 - 20:21 Uhr

Aktualisiert am 09.01.2025 - 20:21 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Die rechte FPÖ und die konservative ÖVP beginnen mit Verhandlungen über eine Regierungskoalition in Österreich. Diesen Beschluss der Parteispitzen teilte die ÖVP mit, während am Abend Tausende Menschen in mehreren Städten gegen einen Rechtsruck protestierten.