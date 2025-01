Nawalny-Anwälte zu langen Haftstrafen verurteilt

In Russland sind drei Verteidiger des 2024 in Haft gestorbenen russischen Oppositionellen Alexej Nawalny zu Haftstrafen zwischen dreieinhalb und fünfeinhalb Jahren verurteilt worden. Den Anwälten des Kremlgegners wurde die Zugehörigkeit zu einer extremistischen Vereinigung zur Last gelegt – gemeint ist der von Nawalny gegründete Fonds zur Bekämpfung der Korruption. Die Juristen sollen verbotene Botschaften ihres Mandanten aus der Haft an die Öffentlichkeit gebracht haben.