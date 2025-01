Waffenruhe in Gaza soll am Morgen beginnen

Das Kind hat neben der israelischen auch die deutsche Staatsangehörigkeit. Kfir sei in der Hölle gefangen und sie wisse nicht einmal, ob er noch am Leben sei, sagte die Tante des Jungen bei einer Kundgebung in Tel Aviv. Die Hamas hatte mitgeteilt, der Junge sei ebenso wie sein älterer Bruder und ihre Mutter bei israelischen Bombardements getötet worden. Aus Israel gibt es jedoch für ihren Tod keine Bestätigung. Alle drei stehen Medienberichten zufolge auf der Liste der Geiseln, die in der ersten Phase des Abkommens freikommen sollen. Bei vielen der Entführten geht es nur noch darum, ihre sterblichen Überreste auszuhändigen.

Israels Militär auf Aufnahme der Geiseln vorbereitet

Die freizulassenden Geiseln sollen laut Berichten Mitarbeitern in die Obhut des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz übergeben und zunächst in Erstaufnahmestationen gebracht werden, die Israels Militär nahe der Grenze zu Gaza eingerichtet hat. Sie befinden sich laut der "Times of Israel" in Reim und an den Grenzübergängen Kerem Schalom und Erez. Dort sollen die Befreiten von Ärzten und Psychologen medizinisch erstversorgt und betreut werden. Anschließend würden sie zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht und mit ihren Familien zusammengeführt, teilte die israelische Armee mit.

Vor dem Inkrafttreten der Waffenruhe warnte Israels Armee die Bewohner des Gazastreifens, sich Gebieten zu nähern, in denen das Militär zunächst weiter stationiert sein wird. Dazu gehören das Gebiet am Netzarim-Korridor, der den Gazastreifen in zwei Hälften teilt, der Grenzübergang zu Ägypten in Rafah sowie der Philadelphi-Korridor entlang der Grenze zu Ägypten im Süden Gazas.

Viele der aus dem Norden des abgeriegelten Küstenstreifens in den Süden vertriebenen Palästinenser planen eine Rückkehr. Dies soll laut dem Abkommen ab dem siebten Tag nach dem Inkrafttreten der Waffenruhe möglich sein. Der seit Mai geschlossene Grenzübergang Rafah soll für die Einfuhr humanitärer Hilfe wieder geöffnet werden. Der Zeitpunkt hierfür ist allerdings offen.