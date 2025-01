Trump begnadigt Verurteilte von Kapitol-Attacke

Aktualisiert am 21.01.2025 - 01:57 Uhr

Aktualisiert am 21.01.2025 - 01:57 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Donald Trump löst direkt nach seiner Rückkehr an die Macht ein zentrales Wahlkampfversprechen mit Blick auf die Kapitol-Attacke von 2021 ein. (Archivbild) (Quelle: Essdras M. Suarez/Zuma Press/dpa/dpa-bilder)

Die Attacke auf das Kapitol am 6. Januar 2021 war eine Zäsur in den USA. Hunderte wurden nach dem Gewaltausbruch verurteilt. Donald Trump hält Wort und begnadigt Straftäter von damals.

Der neue US-Präsident Donald Trump hat zahlreiche Anhänger begnadigt, die wegen der Attacke auf das Kapitol am 6. Januar 2021 verurteilt wurden. Trump unterzeichnete nur Stunden nach seiner Amtseinführung eine entsprechende Anordnung im Weißen Haus in Washington .

Trump hatte zuvor bei einer Veranstaltung unter dem Jubel von Anhängern in einer Sportarena von den "großartigen Geiseln" geschwärmt und nachgeschoben: "In den meisten Fällen haben sie nichts falsch gemacht." In seinem Amtszimmer im Weißen Haus sagte er mit Blick auf die Betroffenen: "Wir hoffen, dass sie heute Nacht rauskommen."