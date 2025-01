USA: Zollstreit mit Kolumbien wegen Abschiebungen beigelegt

Weil die Regierung in Bogota zwei Militärflugzeuge mit aus den USA abgeschobenen Kolumbianern nicht landen lassen wollte, kündigte Trump Zölle an. Kolumbiens Präsident hielt dagegen - aber nur kurz.

Seit seiner Amtseinführung vergangene Woche treibt Trumps Regierung Festnahmen und Abschiebungen von Migranten ohne Aufenthaltserlaubnis voran. Im Zuge dessen ließ die US-Regierung auch Menschen ohne gültige Papiere in Flugzeuge setzen, um sie in ihre Heimatländer zurückzubringen.

Erst Eskalation - dann Einigung

Kolumbiens Staatschef Gustavo Petro verhinderte am Wochenende allerdings die Landung zweier US-Militärflugzeuge mit aus den USA abgeschobenen Kolumbianern an Bord. Daraufhin kündigte Trump Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Waren aus Kolumbien und Einreisebeschränkungen an. Petro zog sofort nach und wies seine Regierung an, die Zölle auf Einfuhren aus den USA ebenfalls um 25 Prozent zu erhöhen.