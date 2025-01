In Schweden ist der nationale Sicherheitsberater Hendrik Laderholm zurückgetreten, nachdem er als geheim eingestufte Dokumente in einem Hotel vergessen hatte. Er sei über die Aufnahme von Ermittlungen der Polizei gegen ihn in der Angelegenheit informiert worden und mit Regierungschef Ulf Kristersson übereingekommen, dass er seine "beruflichen Pflichten" unter diesen Umständen nicht mehr erfüllen könne, erklärte der 61-jähriger Laderholm am Montag.