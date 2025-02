Grenzübergang Rafah offen: Patienten verlassen Gazastreifen

Aktualisiert am 01.02.2025 - 14:28 Uhr

Lesedauer: 3 Min.

Mit der vereinbarten Waffenruhe in Gaza sollen auch die Hilfslieferungen über Rafah anlaufen. (Quelle: Gehad Hamdy/dpa/dpa-bilder)

Im Zuge der Waffenruhe in Gaza können einige Kranke und Verletzte das Gebiet verlassen. Damit gibt es Hoffnung für eine kleine Zahl von insgesamt Tausenden Palästinensern, die dringend Hilfe brauchen.

Al-Kahira News zufolge wurden zunächst ein Junge mit einer Immunkrankheit in Begleitung seiner Mutter sowie ein Mädchen, dem ein Bein amputiert werden sollte, nach Ägypten gebracht. Sie fuhren in Krankenwagen auf der palästinensischen Seite in den Transitbereich des Übergangs ein, wo ägyptische Krankenwagen auf sie warteten. Mit solchen Transfers hatten Kranke und Verletzte das Gebiet auch vor der Schließung Rafahs verlassen.