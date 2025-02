Videotranskript lesen

Hunderte Erdbeben erschüttern seit Wochen die griechische Insel Santorini.

Tausende Menschen haben die Insel bereits verlassen. Das sind fast zwei Drittel der Bewohner.



Unklar bleibt, inwiefern die Erdbebenserie die zwei Vulkane in der Region beeinflussen könnte.

Professor Dr. Christian Hübscher ist Vulkanforscher und Geophysiker an der Universität Hamburg.

Er beobachtet die Entwicklung auf Santorini genau.

“Also, die Erdbeben konzentrieren sich in zwei Zonen, hauptsächlich davon etwa 20 Kilometer nordöstlich davon. Etwa um die Insel Andros herum. Das ist erst mal ein bisschen beruhigend, weil die Magmakammern, die wir vermuten, einmal unterhalb von Santorini und einmal unterhalb des Meeresbodenvulkans Kolumbo dort nicht liegen. Das heißt, die Haupt-Erdbebenaktivität ist nicht dort, wo Magma aufsteigen könnte.”

Die Frequenzen weisen laut Hübscher darauf hin, dass die Ursache für die Erdbeben tektonische Verschiebungen sind und keine Magmabewegungen.

Eine Tatsache bereitet ihm dennoch Sorgen.

“Was mich wirklich schon mit Besorgnis erfüllt und auch meine griechischen Kollegen vor Ort, ist, dass die Bewohnenden der Insel Santorini, die sind ja sehr erprobt und sehr erfahren und das ist ja eine aktive Region, ist es seit Hunderten von Tausenden von Jahren und wird es auch weiterhin sein. Die haben schon ganz gutes Gespür für unsere Insel und wir sind jetzt sehr nervös. Und das, wenn die anderen Wohnenden tatsächlich die Insel verlassen, dann zeigt das schon, dass das wirklich außergewöhnlich ist, was wir da derzeit erleben.”

Auch rund um die süditalienische Großstadt Neapel wurden zuletzt vermehrt Erdbeben registriert.

Das Nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie verortete das heftigste Beben mit einer Stärke von 3,1 in den Phlegräischen Feldern, einem sogenannten Supervulkan.

Die geologische Aktivität rund um Neapel hängt eng mit der Bewegung der Afrikanischen und der Eurasischen Platte zusammen.

Die kollidierenden Platten verursachen Spannungen, die sich häufig in Form von kleinen Erdbeben entladen.

“Aber manchmal kann es natürlich passieren, dass sich die Erdplatten gegeneinander so verhaken, dass sie sich nicht so leicht lösen. Dann baut sich die Spannung weiter und weiter auf und dann gibt es ein großes Erdbeben.”





Hübscher selbst reist im Rahmen einer Expedition in die griechische Region, um rückblickend Erkenntnisse über die aktuelle Erdbebenserie zu gewinnen.

Denn obwohl Erdbeben in der Region nichts Ungewöhnliches sind, sind die Häufigkeit und auch die Stärke der Erdbeben außergewöhnlich.

