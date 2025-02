Pistorius: US-Zugeständnisse vor Verhandlungen falsch

Krieg in der Ukraine

Aktualisiert am 13.02.2025 - 11:13 Uhr

Aktualisiert am 13.02.2025 - 11:13 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Der deutsche Verteidigungsminister kritisiert die Trump-Regierung für ihr Vorgehen bei möglichen Friedensgesprächen. Warum die Europäer aus seiner Sicht nicht "am Katzentisch" sitzen dürfen.

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) kritisiert, dass die USA noch vor Verhandlungen mit dem Kreml für ein Ende des Ukraine-Kriegs öffentlich Zugeständnisse gemacht haben. "Aus meiner Sicht wäre es besser gewesen, über eine mögliche Nato-Mitgliedschaft der Ukraine oder über mögliche Gebietsverluste des Landes erst am Verhandlungstisch zu sprechen und es nicht vorher vom Tisch zu nehmen", sagte der Politiker am Rande eines Nato-Verteidigungsministertreffens in Brüssel.