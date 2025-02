Atembeschwerden: Papst im Krankenhaus

Ski-WM: Deutscher geht in F├╝hrung

Seit mehr als einer Woche schon leidet Franziskus nach Angaben des Vatikans an einer Bronchitis. Jetzt wird der 88-J├Ąhrige in einer Universit├Ątsklinik behandelt. Wie lange das dauern wird, ist offen.

Papst Franziskus ist wegen einer Erkrankung der Atemwege, die ihm schon seit mehr als einer Woche zu schaffen macht, ins Krankenhaus gebracht worden. Das 88 Jahre alte Oberhaupt der katholischen Kirche werde sich im Gemelli-Krankenhaus im Westen von Rom den "notwendigen diagnostischen Untersuchungen" unterziehen, teilte der Vatikan mit.

Seinem Sprecher zufolge leidet der Papst an einer Bronchitis. Einzelheiten nannte der Sprecher nicht. Offen ist, wie lange Franziskus im Krankenhaus bleiben muss. Die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete unter Berufung auf Informationen aus seinem Umfeld, dass der Aufenthalt f├╝nf Tage dauern k├Ânne.

Programm schon in vergangenen Tagen zusammengestrichen

Wegen seiner angeschlagenen Gesundheit musste der Pontifex in den vergangenen Tagen schon mehrfach das Programm ├Ąndern. Bei der ├╝blichen Generalaudienz am Sonntag brach er die Predigt ab. Den Rest der Ansprache trug ein anderer Geistlicher vor. Franziskus begr├╝ndete dies mit "Atembeschwerden". Zudem empfing er G├Ąste bereits seit vergangener Woche in seinem Wohnsitz im Vatikan - und nicht wie ├╝blich im Apostolischen Palast.

Dem geb├╝rtigen Argentinier machen in den Wintermonaten schon seit einiger Zeit die Atemwege zu schaffen. 2023 musste er deshalb eine Reise zum damaligen UN-Klimagipfel in Dubai kurzfristig absagen. Auch zu der Zeit verzichtete er schon auf verschiedene Reden und Termine. Auch damals schon war von einer Entz├╝ndung der Bronchien die Rede.

Inzwischen fast immer im Rollstuhl

Erschwerend kommt hinzu, dass dem Papst wegen gro├čer Zysten an der Lunge bereits in seiner Jugend in Argentinien der obere Teil des rechten Lungenfl├╝gels entfernt wurde. Wegen Problemen mit den Knien und der H├╝fte sitzt Franziskus bei ├Âffentlichen Auftritten inzwischen auch die meiste Zeit im Rollstuhl. Das eigenst├Ąndige Gehen bereitet ihm gro├če Schwierigkeiten.

Trotz des hohen Alters absolvierte der Papst im vergangenen September aber auch seine l├Ąngste Auslandsreise: mehr als 30.000 Flugkilometer an zw├Âlf Tagen nach Indonesien, Papua-Neuguinea, Osttimor und Singapur. Die Strapazen ├╝berstand er, ohne dass gesundheitliche Probleme bekannt wurden.

Bevor der Vatikan am Freitag den Aufenthalt in der Klinik publik machte, hatte Franziskus den Ministerpr├Ąsidenten der Slowakei, Robert Fico, zu Besuch. Zudem brachte er vier weitere Termine hinter sich.

Zweit├Ąltester Papst der Geschichte

In der Policlinico Agostino Gemelli wurde der Papst bereits fr├╝her station├Ąr behandelt. Im vorvergangenen Jahr musste er zun├Ąchst wegen einer Lungenentz├╝ndung dorthin. Im Juni 2023 wurde er dort am offenen Bauch operiert, wovon er sich bald erholte. Auch fr├╝here Pontifexe wie Johannes Paul II. lie├čen sich in der Universit├Ątsklinik behandeln. Im zehnten Stock gibt es sogar einen eigenen Trakt f├╝r Aufenthalte des Papstes. Dort ist nun auch Franziskus untergebracht. Benannt ist die Klinik nach dem Franziskaner und Arzt Agostini Gemelli, der 1921 zu den Universit├Ątsgr├╝ndern geh├Ârte.