Lage im Überblick Israel erwartet heute Freilassung weiterer Geiseln

Von dpa Aktualisiert am 15.02.2025 - 04:57 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Islamistische Terrororganisationen wollen drei weitere Geiseln freilassen. (Archivbild) (Quelle: Oded Balilty/AP/dpa/dpa-bilder)

Nach einem Nervenkrieg um die Zukunft der Waffenruhe in Gaza wollen Islamisten drei weitere Israelis freilassen. US-Präsident Trump hatte alle Geiseln gefordert. Israel entscheide, was nun passiert.

Nach tagelanger Sorge über ein drohendes Wiederaufflammen des Gaza-Krieges wird heute die Freilassung drei weiterer israelischer Geiseln erwartet. Die islamistische Hamas will nach eigenen Angaben die beiden Männer Sagui Dekel-Chen (36) sowie Jair Horn (46) übergeben, die kleinere Terrorgruppe Palästinensischer Islamischer Dschihad den 29-jährigen Alexander (Sascha) Trufanov. Im Gegenzug soll Israel palästinensischen Angaben zufolge 369 inhaftierte Palästinenser freilassen. Darunter befänden sich 36, die zu lebenslanger Haft verurteilt worden waren.

Israelische Medien gingen davon aus, dass damit die Waffenruhe hält. Eine eindeutige Bestätigung der Regierung gibt es aber nicht. Nachdem die Hamas Anfang der Woche eine Aussetzung der Geiselfreilassungen verkündet hatte, herrschte Sorge, dass der Krieg wieder losbrechen könnte. Israel verstoße gegen Vereinbarungen und behindere Hilfslieferungen, hatte die Hamas ihren Schritt begründet. US-Präsident Donald Trump forderte daraufhin ultimativ die Freilassung gleich aller Geiseln bis heute Mittag. Sonst breche die Hölle los. Die Entscheidung über die Konsequenzen liege jedoch letztlich bei Israel, sagte er.

Hält die Waffenruhe?

Eigentlich sollen die letzten der noch 76 israelischen Geiseln erst in einer zweiten Phase freikommen, über die aber noch gar nicht verhandelt wird. Israel warnte, der Krieg werde noch härter werden, falls die Entführten nicht freikämen. Er wisse nicht, was heute passieren werde, sagte Trump auf Nachfrage einer Journalistin im Weißen Haus. "Wenn es nach mir ginge, würde ich eine sehr harte Haltung einnehmen." Die Entscheidung liege jedoch bei Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu: "Es hängt davon ab, was Bibi tun wird. Es hängt davon ab, was Israel tun wird", betonte Trump.

Die Hamas hatte zuvor eingelenkt und nach Vermittlungsgesprächen in Ägypten mitgeteilt, sie sei der Umsetzung der Waffenruhe-Vereinbarung mit Israel verpflichtet. Dem Abkommen entsprechend würden heute drei weitere Geiseln freigelassen. Fristgerecht übermittelte die Hamas auch ihre Namen. Sie waren in den Gazastreifen verschleppt worden, als die Hamas und andere Extremisten aus Gaza am 7. Oktober 2023 Israel überfielen und damit den Krieg auslösten.

Islamisten veröffentlichen Video von Gaza-Geisel

Kurz vor seiner für heute angekündigten Freilassung veröffentlichte die Terrororganisation Palästinensischer Islamischer Dschihad ein Video der Geisel Trufanov. Der 29-Jährige, der auch die russische Staatsbürgerschaft besitzt, ist darin in sportlicher Kleidung zu sehen. Er geht am Meer, hält eine Angel und isst etwas, wirft einen Stein ins Wasser und schreibt einen Brief. Er wirkt äußerlich gesund. Es wurde jedoch nicht mitgeteilt, wann das Video aufgenommen wurde, das offensichtlich suggerieren soll, wie gut er behandelt worden sei.

Die am vergangenen Samstag freigelassenen drei israelischen Geiseln waren hingegen in einem derart schlechten gesundheitlichen Zustand, dass Trump seine ultimative Forderung nach Freilassung aller Geiseln bis heute Mittag erhob. Die drei blassen, abgemagerten und sichtlich geschwächten Männer waren vor der Übergabe an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) von der Hamas auf einer Bühne vorgeführt worden. Trump hatte wie auch israelische Politiker gesagt, sie erinnerten ihn an Überlebende des Holocausts.

US-Außenminister Rubio in Israel erwartet