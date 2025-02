Vatikan: Papst verbringt ruhige erste Nacht im Krankenhaus

Aktualisiert am 15.02.2025 - 12:27 Uhr

Franziskus liegt seit Freitag in Rom in Krankenhaus - nach offiziellen Angaben wegen einer hartnäckigen Bronchitis. Die erste Nacht verlief nach den Worten seines Sprechers ruhig.

Das 88 Jahre alte Oberhaupt der katholischen Kirche wird seit Freitagmittag in der Gemelli-Klinik in Rom behandelt. Nach Angaben des Vatikans leidet er an einer hartnäckigen Bronchitis, einer Infektion der Atemwege. Bei einer ersten Untersuchung sei "leichtes Fieber" festgestellt worden. Mit seinen 88 Jahren ist der gebürtige Argentinier inzwischen der zweitälteste Papst der Geschichte.