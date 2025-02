Geheimgespräche zum Ukraine-Konflikt in der Schweiz

Aktualisiert am 21.02.2025 - 14:36 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Dass es solche Gespräche gibt, bestätigt das Schweizer Außenministerium. Aber wer nimmt daran teil? Worum geht es genau? Was soll dabei herauskommen? Viele Fragezeichen, wenige Antworten.

In der Schweiz finden regelmäßig geheime Treffen rund um den Konflikt in der Ukraine statt. Das Außenministerium in Bern bestätigte entsprechende Medienberichte. Ob daran Vertreter aus Russland, der Ukraine und den USA teilnehmen, wollte das Ministerium nicht kommentieren.