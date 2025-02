Falsche Gaza-Tote: Hamas räumt möglichen Irrtum ein

Aktualisiert am 21.02.2025 - 13:26 Uhr

Die islamistische Hamas spricht von einem möglichen Versehen, nachdem sie eine unbekannte Tote statt der sterblichen Überreste der israelischen Gaza-Geisel Schiri Bibas übergeben hat. "Wir weisen auf die Möglichkeit eines Irrtums oder einer Vermischung von Leichen hin", stand in einer Erklärung der Terrorgruppe.

Nach Darstellung der Hamas ist das eine Folge israelischer Bombardierungen des Ortes, an dem sich die Familie Bibas mit anderen Palästinensern aufhielt. Tatsächlich wurden sie gegen ihren Willen dort festgehalten.

Die Frauenleiche, bei der es sich nach der Ankündigung der Hamas um Schiri handeln sollte, war nach israelischen Angaben eine Unbekannte. "Wir werden diese Behauptungen sehr ernsthaft prüfen und die Ergebnisse bekanntgeben", so die Hamas. Zugleich forderte sie die Rückgabe der Leiche, die am Vortag übergeben worden war.

Die sterblichen Überreste der beiden kleinen Söhne Schiris, Ariel und Kfir, wurden am Donnerstag ebenfalls übergeben und in Israel identifiziert. Nach Einschätzung von Experten auf der Basis von Geheimdienstinformationen und forensischen Untersuchungsergebnissen sind beide im "November 2023 in Gefangenschaft brutal von Terroristen ermordet worden". Die Mutter und die beiden kleinen Söhne sollen auch die deutsche Staatsbürgerschaft besessen haben.