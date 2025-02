Vatikan: Papst Franziskus hat sich gut ausgeruht

Aktualisiert am 22.02.2025 - 08:42 Uhr

Der an einer Lungenentzündung leidende Papst Franziskus hat nach Angaben des Vatikans auch die achte Nacht im Krankenhaus ohne weitere Komplikationen verbracht. "Papst Franziskus hat sich gut ausgeruht", teilte ein Sprecher des Heiligen Stuhls mit. Das 88 Jahre alte Oberhaupt der katholischen Kirche wird seit einer Woche in der Gemelli-Klinik in Rom behandelt.