Innenminister will nach Elsass-Angriff Konsequenzen ziehen

Aktualisiert am 23.02.2025 - 01:36 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Bei einem mutmaßlichen Terrorakt in Frankreich stirbt ein Passant, drei Menschen werden verletzt. Präsident Macron spricht von Islamismus als Motiv. Sein Innenminister will, dass sich etwas ändert.

Frankreichs Innenminister Bruno Retailleau fordert nach dem mutmaßlichen Terroranschlag im elsässischen Mulhouse Konsequenzen. Gefährliche ausreisepflichtige Menschen will er künftig nicht nur zeitlich befristet, sondern bis zur Abschiebung in Haft halten, wie Retailleau nach der Attacke in der 100.000-Einwohner-Stadt nahe der Grenze zu Baden-Württemberg sagte. Als mutmaßlichen Täter nahm die Polizei einen Algerier fest. Da dessen Heimatland eine Abschiebung blockiert hatte, verlangt der Minister nun eine härtere Gangart.