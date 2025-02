Trump und Macron: Fortschritte in Ukraine-Gesprächen

Die Gespräche über die Vorbereitung einer Friedenslösung im Ukraine-Krieg sind nach Aussagen von US-Präsident Donald Trump und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron vorangekommen. "Ich glaube wirklich, dass dies heute ein Wendepunkt in unseren Diskussionen war", sagte Macron bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Trump in Washington . Er sprach von "substanziellen Fortschritten".

Erster Besucher aus Europa

Macron betonte, er wolle keinen Diskussionen vorgreifen. Gemeinsam mit den britischen Partnern habe Frankreich sich in den letzten Wochen zu den Garantien beraten, einschließlich des Entsendens von Friedenstruppen zur Absicherung eines möglichen Waffenstillstands. Der Franzose unterstrich: "Sie würden nicht an der Front stehen. Sie wären nicht Teil irgendeines Konflikts."

Europäische Friedenstruppen für Russland akzeptabel

Dem Besuch von Macron in Washington waren ein Telefonat Trumps mit Putin sowie eine Zusammenkunft von US-Außenminister Marco Rubio und seinem russischen Amtskollegen Sergei Lawrow in Riad vorausgegangen. Sowohl die Ukraine als auch die europäischen Verbündeten waren bei diesen Gesprächen außen vor, weshalb die Sorge gewachsen war, dass die USA und Russland an den Betroffenen vorbei verhandeln würden.

Trump: Werde Selenskyj treffen

Am Montag reiste dann Macron nach Washington. Der britische Premierminister Keir Starmer will ebenfalls noch diese Woche ins Weiße Haus kommen. Trump möchte sich außerdem nach eigener Aussage noch diese oder nächste Woche mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj treffen - Details dazu gibt es bislang allerdings nicht. Es gehe um eine Abmachung zum US-Zugang unter anderem zu in der Ukraine lagernden Rohstoffen, den Selenskyj persönlich unterzeichnen wolle, sagte Trump am Rande des Besuches von Macron.