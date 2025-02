Kranker Papst Franziskus so lange im Krankenhaus wie noch nie

Auf dem Petersplatz beten Tausende Gl├Ąubige f├╝r den schwer kranken Papst Franziskus den Rosenkranz. (Quelle: Bernat Armangue/AP/dpa/dpa-bilder)

Der lungenkranke Pontifex liegt weiterhin in einer Klinik. Sein Zustand bleibt kritisch. Trotzdem empf├Ąngt er Besuch - auch einen Mann, dessen Name f├╝r Spekulationen sorgt.

F├╝r Papst Franziskus besteht auch nach zw├Âlf Tagen im Krankenhaus keinerlei Aussicht auf eine baldige Entlassung. Das Oberhaupt der katholischen Kirche liegt mit einer schweren Lungenentz├╝ndung inzwischen so lange in einer Klinik wie noch nie. Der Gesundheitszustand des 88-J├Ąhrigen ist nach Angaben des Vatikans trotz einer leichten Stabilisierung weiterhin kritisch.

Als einer von wenigen Besuchern durfte nun die Nummer zwei des Vatikans zu ihm, Kardinalstaatssekret├Ąr Pietro Parolin. Der 70 Jahre alte Italiener wird bereits als einer der m├Âglichen Nachfolger gehandelt. Weiterhin beten Menschen rund um die Welt f├╝r den schwer kranken Papst. In seiner Heimat Argentinien sind die Sorgen besonders gro├č.

Auf und Ab in ├Ąrztlichen Bulletins

Die ├Ąrztlichen Bulletins, die der Vatikan t├Ąglich aus dem Gemelli-Krankenhaus in Rom verbreitet, zeigen ein Auf und Ab. Nach gro├čer Atemnot am Wochenende sind die Signale wieder etwas zuversichtlicher. Papstsprecher Matteo Bruni berichtete von einer ruhigen Nacht ohne weitere Anf├Ąlle an Atemnot. Franziskus habe "gut geruht, die gesamte Nacht". Er k├Ânne auch aufstehen. Sp├Ąter verlautete, sein Zustand sei unver├Ąndert. Au├čer Gefahr ist der Papst also nicht.

Gro├če Hoffnungen auf eine baldige R├╝ckkehr in den Vatikan hat niemand. Inzwischen ist der Papst aus dem Machtzentrum der katholischen Kirche so lange weg wie noch nie: Bei seinem bislang l├Ąngsten Klinikaufenthalt nach einer Darmoperation 2021 konnte er am zw├Âlften Tag zur├╝ck. Aktuell gibt es daf├╝r bislang keinerlei Zeithorizont. Alle Termine sind abgesagt. Die ├ärzte haben ihm absolute Ruhe verordnet.

Streng abgeschirmt im zehnten Stock

Eigentlich d├╝rfen nur die engsten Mitarbeiter zu Franziskus in den streng abgeschirmten zehnten Stock der Universit├Ątsklinik. Nach Italiens Ministerpr├Ąsidentin Giorgia Meloni in der vergangenen Woche empfing er am Montag auch Kardinal Parolin. In dem Gespr├Ąch ging es nach Angaben des Vatikans auch um Heilig- und Seligsprechungen - ein offensichtlicher Hinweis darauf, dass der Papst trotz aller Probleme arbeiten kann.

Franziskus wird seit Mitte des Monats in dem Universit├Ątskrankenhaus im Westen der italienischen Hauptstadt behandelt. Nach Angaben der ├ärzte leidet er an einer Lungenentz├╝ndung, was sich manchmal in massiven Atemproblemen bemerkbar macht. Zudem funktionieren die Nieren nicht mehr voll.

Auf dem Petersplatz beteten am Montagabend Tausende Gl├Ąubige aus aller Welt den Rosenkranz f├╝r ihn. Solche Andachten soll es nun jeden Abend geben, immer geleitet von einem Kardinal.

Dank aus dem Krankenhaus f├╝r Gebete

Dem Kirchenoberhaupt macht - wie schon in fr├╝heren Wintern - bereits seit der Zeit vor Weihnachten eine Infektion der Atemwege zu schaffen. Der inzwischen zweit├Ąlteste Papst der Geschichte wollte anfangs aber nicht ins Krankenhaus. In der Klinik wurde schlie├člich eine Lungenentz├╝ndung mit verschiedenen Erregern entdeckt, die beide Fl├╝gel des Organs erfasst hat. Am Wochenende hatte er eine akute Atemkrise, weshalb er ├╝ber einen Schlauch durch die Nase in hoher Dosis zus├Ątzlichen Sauerstoff bekam.

Zudem sprechen die ├ärzte von einer beginnenden Insuffizienz der Nieren. Dem Vatikan zufolge ist dies aber kein Grund zu zus├Ątzlicher Besorgnis. Allerdings ist der Gesamtzustand des Papstes aus Sicht von unabh├Ąngigen Medizinern in einem so hohen Alter sehr kritisch.

Weiter Spekulationen ├╝ber R├╝cktritt

Der Argentinier steht seit M├Ąrz 2013 an der Spitze der katholischen Kirche mit ihren weltweit rund 1,4 Milliarden Gl├Ąubigen. Sein deutscher Vorg├Ąnger Benedikt XVI. war damals v├Âllig ├╝berraschend zur├╝ckgetreten, weil er sich dem Amt nicht mehr gewachsen f├╝hlte. L├Ąngst wird wieder ├╝ber einen R├╝cktritt spekuliert, auch wenn der Vatikan versucht, dies zu unterbinden.

An der Andacht auf dem Petersplatz unter Leitung Parolins nahmen inmitten von Tausenden Gl├Ąubigen auch mehr als zwei Dutzend weitere Kardin├Ąle teil. Der Italiener sagte: "Seit 2000 Jahren betet das christliche Volk f├╝r den Papst, wenn er gebrechlich oder in Gefahr ist." Aus dem Krankenhaus hatte sich der Pontifex zuvor schriftlich f├╝r die vielen Botschaften der Unterst├╝tzung bedankt.