Klinikleiter: Drei Babys in Gaza an Unterkühlung gestorben

Waffenruhe in Gaza

Aktualisiert am 25.02.2025 - 10:12 Uhr

Aktualisiert am 25.02.2025 - 10:12 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Hunderttausende von Palästinensern leben in dem weitgehend zerstörten Küstenstreifen in notdürftigen Zelten, während ein Wiederaufbau in weiter Ferne erscheint. Eine Kältewelle hat tragische Folgen.