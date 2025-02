Trump: Selenskyj am Freitag in Washington

Ukraines Präsident Selenskyj will nach Washingtoner Angaben in die USA reisen (Archivbild). (Quelle: Frank Gunn/The Canadian Press/AP/dpa/dpa-bilder)

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will nach Worten von US-Präsident Donald Trump am Freitag zu einem Besuch nach Washington kommen. "Ich höre, dass er am Freitag kommen will, das ist sicherlich okay für mich, wenn er möchte", sagte Trump im Weißen Haus.