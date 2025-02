Identität ungeklärt: Hamas will tote Geiseln übergeben haben

Aktualisiert am 27.02.2025 - 02:52 Uhr

Aktualisiert am 27.02.2025 - 02:52 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Die islamistische Terrororganisation Hamas hat nach eigenen Angaben die Leichen von vier israelischen Geiseln im Gazastreifen an Vertreter des Roten Kreuzes übergeben. Israelische Regierungsbeamte bestätigten heimischen Medien am späten Abend die Übergabe sterblicher Überreste -allerdings müssten die Toten noch identifiziert und die Angehörigen informiert werden, hieß es. Obduktionsergebnisse wurden in der Nacht zunächst nicht bekanntgegeben.