Israel schickt Unterhändler zu Gaza-Gesprächen

Unbestätigten israelischen Medienberichten zufolge könnte die Regierung in Jerusalem zunächst eine Verlängerung der ersten Phase anstreben und die Freilassung weiterer Geiseln verlangen. Die Vereinbarungen zu Waffenruhe sehen jedoch vor, dass die Hamas die restlichen lebenden Geiseln erst in Phase zwei und die Toten in Phase drei zurückgeben soll. In der Gewalt der Hamas befinden sich noch 59 Israelis, von denen 27 am Leben sein sollen. Die Islamisten bestehen darauf, dass Israel die getroffene Vereinbarung einhält.