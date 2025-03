Macron glaubt nicht an Bruch zwischen Kiew und Washington

Aktualisiert am 01.03.2025 - 21:36 Uhr

Aktualisiert am 01.03.2025 - 21:36 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Präsident Macron hält vertrauliche Diskussionen zwischen Kiew und Washington für zielführender. (Quelle: Ludovic Marin/AFP Pool via AP/dpa/dpa-bilder)

Nach dem Eklat im Weißen Haus hat Frankreichs Präsident sowohl mit Selenskyj als auch Trump telefoniert. Wie er in einem Interview erklärte, sei es besser, vertrauliche Diskussionen zu führen.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron glaubt nicht an einen Bruch zwischen seinem amerikanischen und ukrainischen Amtskollegen. In einem Interview mit La Tribune Dimanche bezeichnete er den Disput zwischen Donald Trump und Wolodymyr Selenskyj am Freitag im Weißen Haus als "schief gelaufene Pressekonferenz".