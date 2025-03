Israel für US-Plan zur Verlängerung der Gaza-Waffenruhe

Aktualisiert am 02.03.2025 - 00:40 Uhr

Israels Regierungschef Netanjahu will, dass die Hamas weitere Geiseln freilässt. (Archivbild) (Quelle: Evelyn Hockstein/Pool Reuters/dpa/dpa-bilder)

Israel hat nach eigenen Angaben einem US-Vorschlag für eine Verlängerung der Gaza-Waffenruhe zugestimmt. Im Gegenzug für die Freilassung von Geiseln durch die islamistische Hamas würde die Feuerpause für die Zeit des muslimischen Fastenmonats Ramadan und des jüdischen Pessach-Festes verlängert, teilte das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nach nächtlichen Sicherheitsberatungen mit. Der Ramadan endet laut der "Times of Israel" am 29. März, das Pessach-Fest am 20. April. Die islamistische Hamas hat den Vorschlag laut Israel bislang nicht akzeptiert.