Trump zu Musk: Skalpell anstelle von Axt

Aktualisiert am 06.03.2025 - 22:57 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Der Milliardär Elon Musk feuert als Leiter eines Spargremiums Tausende Behördenmitarbeiter in den USA, nun ruft Präsident Donald Trump zu Augenmaß auf. In einem Post auf seiner Plattform Truth Social lobte Trumps Gremium Doge (Department of Government Efficiency) als "unglaublichen Erfolg".