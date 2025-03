Trump: Reise nach Riad innerhalb der nächsten sechs Wochen

US-Präsident Donald Trump will innerhalb der nächsten sechs Wochen nach Saudi-Arabien reisen. Das kündigte er im Weißen Haus an. Normalerweise würden amerikanische Präsidenten als erstes nach ihrem Amtsantritt London besuchen, sagte Trump im Weißen Haus. Aber er habe den Saudis erklärt, wenn sie bereit seien, eine Billion Dollar in den USA zu investieren, dann würde er zu ihnen kommen. Und sie hätten sich einverstanden erklärt. "Also werde ich dorthin gehen. Und ich habe eine großartige Beziehung zu ihnen und sie waren sehr nett."