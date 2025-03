Kreml bestätigt Pläne für Telefonat mit Trump am Dienstag

Aktualisiert am 17.03.2025 - 11:46 Uhr

Das nächste Gespräch zwischen Trump und Putin wird mit Spannung erwartet.

US-Präsident Donald Trump will den russisch-ukrainischen Krieg schnell beenden. Doch Kremlchef Putin steht in der Kritik, eine Lösung herauszuzögern. An diesem Dienstag ist ein Telefonat geplant.