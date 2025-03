Imamoglu-Festnahme - Ermittlungen zu Social-Media-Beiträgen

Aktualisiert am 20.03.2025 - 08:44 Uhr

Die Festnahme des Istanbuler Bürgermeisters hat bei vielen in der Türkei für Empörung gesorgt. Ihren Ärger drücken sie auch in Social-Media-Beiträgen aus. Gegen einige wird nun vorgegangen.

Der Istanbuler Bürgermeister und aussichtsreiche Erdogan-Herausforderer Imamoglu war am Mittwochmorgen festgenommen worden - wenige Tage bevor ihn seine Partei CHP zum Präsidentschaftskandidaten wählen sollte. Nicht nur bei Oppositionellen im Land hatte das für große Empörung gesorgt. Auch im Netz machten Nutzer ihrem Ärger Luft.

Insgesamt seien bis zum Morgen mehr als 18 Millionen Beiträge auf X zu dem Thema veröffentlicht worden, so der Innenminister.

Die sozialen Medien waren unterdessen weiterhin nur eingeschränkt verfügbar. Der in der Türkei bekannte Cyberrechts-Aktivist Yaman Akdeniz schrieb am Morgen auf X, die Bandbreitendrosselung der Plattformen halte an. Nutzer und Medien berichten seit Mittwoch von nur teilweise und kaum erreichbaren Portalen.