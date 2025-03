Baerbock zu zweitem Besuch seit Umsturz in Syrien

Aktualisiert am 20.03.2025 - 06:40 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Es ist eine ihrer letzten Auslandsreisen als Außenministerin. Und wie so oft in ihrer Amtszeit fliegt Baerbock noch einmal mit einer Militärmaschine und Schutzwesten im Gepäck in ein Krisengebiet.