Verletzte nach Drohnenangriffen auf Kiew und Charkiw

Krieg in der Ukraine

Aktualisiert am 12.04.2025 - 11:54 Uhr

Aktualisiert am 12.04.2025 - 11:54 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Feuerwehrleute löschen einen Brand in Kiew nach russischen Angriffen. (Quelle: Uncredited/Ukrainian Emergency Service via AP/dpa/dpa-bilder)

In St. Petersburg empfing Kremlchef Putin den US-Unterhändler Witkoff zu Gesprächen über eine Friedenslösung in der Ukraine. Das von Russland angegriffene Land steht derweil weiter unter Beschuss.

Bei russischen Drohnenangriffen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew und die zweitgrößte Stadt des Landes, Charkiw, in der Nacht und am frühen Morgen sind nach Behördenangaben mindestens vier Menschen verletzt worden. Getroffen worden seien mehrere Lagerhallen, aber auch ein Wohngebäude und ein Sportplatz, teilte die Militärverwaltung von Kiew bei Telegram mit. Bürgermeister Vitali Klitschko sprach von drei Verletzten in der Hauptstadt, eins der Opfer sei ins Krankenhaus eingeliefert, die anderen beiden ambulant behandelt worden.