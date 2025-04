Bericht: Hamas bereit zur Machtübergabe in Gaza

Die Vermittler in den indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas haben einen neuen Vorschlag vorgelegt. (Archivbild) (Quelle: Abed Rahim Khatib/dpa/dpa-bilder)

Seit 2007 regieren die Islamisten in dem Küstenstreifen. Israel will nicht ruhen, bis die Gruppe zerstört ist. Jetzt bringt die Hamas eine Machtübergabe an eine andere Palästinenserbehörde ins Spiel.