Atomstreit: USA und Iran beginnen neue Verhandlungen in Oman

Aktualisiert am 26.04.2025 - 10:54 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Der Iran und die USA starten in der omanischen Hauptstadt Maskat die dritte Runde ihrer AtomgesprÀche. (Archivbild) (Quelle: ABEDIN TAHERKENAREH/epa/dpa/dpa-bilder)

Der Iran und die USA haben in der omanischen Hauptstadt Maskat die dritte Runde ihrer Atomverhandlungen begonnen. Parallel zu den politischen GesprĂ€chen zwischen dem iranischen Außenminister Abbas Araghtschi und dem US-Sondergesandten Steve Witkoff finden diesmal auch technische Verhandlungen statt.

"Wir meinen es ernst – wenn die Amerikaner es ebenso tun, besteht eine Basis fĂŒr eine Einigung", erklĂ€rte Araghtschi vor seiner Abreise nach Maskat. Um den Verhandlungsprozess zu beschleunigen, sei Teheran sogar zu einem Interimsabkommen bereit, so der Minister. Zudem stellte Araghtschi den USA im Falle einer Einigung Investitionen in Milliardenhöhe im Iran in Aussicht.