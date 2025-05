Trump über Ukraine: Nichts bewegt sich, bis ich Putin treffe

US-Präsident Donald Trump rechnet bis zu einem persönlichen Treffen von ihm und Kremlchef Wladimir Putin nicht mit echter Bewegung in den Gesprächen zum Ukraine-Krieg. "Es wird nichts passieren, bis Putin und ich zusammenkommen", sagte Trump nach Angaben von mitreisenden Reportern in der Regierungsmaschine Air Force One auf dem Flug von Katar in die Vereinigten Arabischen Emirate.