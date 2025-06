Trump beschwichtigt: Lage in Kalifornien unter Kontrolle

Mit einem drastischen Schritt hatte US-Präsident Trump am Wochenende auf Proteste gegen seine Politik in Los Angeles reagiert: Er schickte die Nationalgarde. Nun dämpft er den aggressiven Ton etwas.

Im Streit um den Einsatz der Nationalgarde in Kalifornien signalisiert US-Präsident Donald Trump ein mögliches Einlenken. "Die Menschen in Los Angeles und Kalifornien haben Glück, dass wir das getan haben, was wir getan haben. Wir haben uns gerade noch rechtzeitig eingemischt. Es köchelt immer noch ein bisschen, aber nicht sehr stark", sagte er bei einem Auftritt im Weißen Haus über die Proteste gegen seine Einwanderungspolitik. Bei diesen Demonstrationen habe es sich nicht um einen Aufstand gehandelt - aber ohne sein Eingreifen, hätte es einer werden können, behauptete der Republikaner. Er wolle keinen "Bürgerkrieg", betonte er auf Nachfrage.