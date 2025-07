Trump hofft auf Gaza-Deal in dieser Woche

Aktualisiert am 07.07.2025 - 02:03 Uhr

Aktualisiert am 07.07.2025 - 02:03 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Israels Regierungschef Netanjahu (r) ist in die USA abgereist - an sein geplantes Treffen mit US-Präsident Trump knüpfen sich große Erwartungen. (Archivbild) (Quelle: Evan Vucci/AP/dpa/dpa-bilder)

Der israelische Regierungschef Netanjahu will US-Präsident Trump zum dritten Mal in sechs Monaten in Washington treffen. Trump hat eine Hoffnung für diese Woche.