WhatsApp steht in Russland offenbar kurz vor der Abschaltung. Nach Informationen mehrerer Quellen aus Regierungskreisen bereitet der Kreml ein Verbot der beliebten Messenger-App vor, die von fast 100 Millionen Menschen in Russland genutzt wird. Am Freitag hatte Anton Gorelkin, Vizevorsitzender des IT-Ausschusses in der russischen Staatsduma, erklärt, WhatsApp solle sich "auf den Abzug aus dem russischen Markt vorbereiten". Meta, der Mutterkonzern von WhatsApp, ist in Russland seit 2022 als extremistische Organisation eingestuft. Die Meta-Dienste Instagram und Facebook sind bereits verboten.