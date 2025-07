China hat mit dem Bau eines riesigen Staudamms am Yarlung Tsangpo im Süden Tibets begonnen. Am Samstag fand in der Stadt Nyingchi der symbolische Spatenstich für das umstrittene Megaprojekt statt. Wie die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua meldete, nahm auch Ministerpräsident Li Qiang an der Zeremonie teil. Der geplante Damm soll nach Angaben aus Peking das größte Wasserkraftwerk der Welt werden und den bisherigen Rekordhalter, den Drei-Schluchten-Staudamm, übertreffen. Das Projekt ist Teil des 14. Fünfjahresplans der chinesischen Regierung und wurde im Dezember 2023 offiziell genehmigt.