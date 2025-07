Reem Alabali Radovan: Die SPD-Bundesentwicklungsministerin spricht in Ägypten über die Lage in Gaza. (Quelle: Kira Hofmann/imago)

Neue Kampfzonen, neue Räumungsbefehle

Auch im Zentrum des Gazastreifens bereitet sich das Militär auf neue Einsätze vor. In der Stadt Deir al-Balah rief Armeesprecher Avichay Adraee die Bevölkerung zur Flucht in die Küstenregion Al-Mawasi auf. Diese war zuvor von Israel zur "humanitären Zone" erklärt worden. Beobachter werten die neuen Operationen auch als möglichen Versuch, die Hamas zu Zugeständnissen in den laufenden Verhandlungen über eine Waffenruhe zu bewegen.

Dutzende Tote bei Hilfsgüter-Verteilung

Israel und die von den USA unterstützte Stiftung Gaza Humanitarian Foundation (GHF) werfen der Hamas dagegen vor, gezielt Unruhe unter den Hilfesuchenden zu schüren. Die Organisation hatte zudem gewarnt, sich nicht in den Nacht- und Morgenstunden an den Sammelpunkten einzufinden.

Die Bundesregierung kritisiert die GHF. Nach Ansicht des Auswärtigen Amts erreicht der neue Verteilmechanismus die Zivilbevölkerung nicht in ausreichendem Maß und operiert nicht im Einklang mit humanitären Prinzipien. Die GHF verteilt seit Ende Mai Lebensmittel an wenigen zentralen Punkten im Gazastreifen. Zuvor hatten die Vereinten Nationen rund 400 Verteilstationen betrieben – diese funktionieren jedoch kaum noch, weil Israel deren Belieferung fast vollständig blockiert. Es fließen keine staatlichen Mittel aus Deutschland an die GHF, betont das Auswärtige Amt. Man setze sich dafür ein, dass Vorfälle mit Toten an Verteilstellen umfassend aufgeklärt würden.